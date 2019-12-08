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Почему в Пензе ликвидировали «зебру» на ул. Спартаковской

8 декабря в 14:15 124 просмотра

Житель Пензы пожаловался на то, что в районе ул. Спартаковской, 9 убрали пешеходный переход.

«На этом участке дороги — крутой поворот, переходить и раньше было опасно, а теперь автомобили разгоняются еще больше и пешеходов не пропускают. В связи с чем убрали знак, и что делать пешеходам в этой ситуации?» — написал он в «Жалобную книгу» информационного агентства.

Отвечая на запрос по этому обращению, вице-мэр Магомед Агамагомедов рассказал о нормах, при которых требуется обустройство «зебры»: когда скорость движения авто — более 50 км в час и проезжую часть за 60 минут пересекают более 150 человек.

В других случаях переход не нужен, поэтому его ликвидировали, сообщил он.

Фотография: скриншот https://www.penza-press.ru/ask

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