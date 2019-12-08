Пензенские полицейские рассказали о новом способе мошенничества с картами

По данным регионального управления МВД, в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на нее оформили кредит.

Женщина поверила этому и продиктовала код, который пришел на ее номер телефона, и свои данные. В итоге выяснилось, что благодаря ряду манипуляций незнакомец действительно оформил на не кредит.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отмечают в УМВД.

Полиция просит никому не сообщать информацию о карте и персональные данные.

«Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам!» — подчеркивают в пресс-службе.