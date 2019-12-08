В Заречном эвакуируют мешающие уборке автомобили

В городе Заречный Пензенской области для уборки улиц эвакуируют авто, припаркованные на участках дорог, где действуют запрещающие знаки.

Машины забирает эвакуатор, и на владельца составляется протокол об административном правонарушении, пишет «Город Z».

«Если есть какие-либо объективные причины, по которым жители не могут убрать свои транспортные средства с дорог, мы предлагаем обращаться в нашу диспетчерскую службу по телефону 60−31−65. Причины у всех могут быть разные: родственники-водители находятся на лечении либо уехали в командировку, — поэтому мы постараемся найти оптимальные варианты», цитирует портал главный инженер Комбината благоустройства и лесного хозяйства города Заречного Андрей Сазонов.