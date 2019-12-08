Пензенцы получают платежки с крупными долгами за капремонт (видео)

Именно так рассуждала жительница дома № 1А по ул. Планетной Нина Волкова, когда обнаружила в своем почтовом ящике неизвестную платежку. Изучив ее, пенсионерка, поняла: квитанцию доставили по адресу, но совершенно этому не обрадовалась. Ей выставили счет почти на 16 тысяч рублей по взносам на капитальный ремонт.

«Все платежные документы я оплачиваю вовремя. И вот такой казус получился — меня, конечно, это удивило. В 2014 году мне было 73 уже. Ну, думаю, в связи с возрастом мне не присылают платежки. У нас кому присылают, кому нет», — рассказывает она.



Заплатить вот так сразу крупную сумму, которая набежала за пять лет с момента начала реализации программы капитального ремонта, одинокой пенсионерке затруднительно. Присланную квитанцию она показала депутату пензенской городской думы Людмиле Коломыцевой.

«Я отправила депутатский запрос в фонд капитального ремонта, социальное управление, поскольку женщине положена льгота и пять лет она ее не получала не по своей вине. Я очень надеюсь на разрешение этого конфликта все-таки в пользу жительницы Пензы, потому что иначе, наверное, и не должно быть. Я надеюсь, что этот вопрос решится и мне не придется обращаться дальше в надзорные органы и защищать интересы этой женщины в суде», — сказала Людмила Коломыцева.

В региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов с ситуацией, когда жители получают квитанции с крупными перерасчетами, хорошо знакомы. Работа по выверке помещений, которых сейчас насчитывается свыше трехсот тысяч, идет постоянно, но по объективным причинам не так оперативно, как хотелось бы. То, что квартира Нины Волковой была приватизирована еще в 1993 году, выяснилось только в октябре. Поэтому, чтобы неожиданная задолженность не обернулась для пензенцев нелегким бременем, в фонде капитального ремонта готовы пойти навстречу.

«Мы предлагаем заключить договор реструктуризации, поэтапного погашения долга. Основным его условием является то, что на момент действия его приостанавливается начисление пени, в том числе договор помогает не лишиться тех льгот, которые имеются», — пояснила Татьяна Колтыгина, заместитель главного бухгалтера Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.

С 2014 года, когда начал свою работу фонд капитального ремонта, в доме отремонтировали кровлю. Правда, работы жильцы провели за свой счет. Только Нина Волкова тогда сдала 15 тысяч рублей. Эту сумму, как выяснилось, можно зачесть в счет оплаты взносов, однако для этого жильцам нужно будет собрать серьезный пакет документов, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.