Пензенцы отец и сын Жуковы стали первыми мастерами спорта по тхэквондо МФТ (видео)

В Пензенской области появились первые мастера спорта по тхэквондо МФТ. Причем пока таким званием владеют только члены одной семьи. Сергей и Андрей Жуковы получили его по итогам мастерского турнира, который проходил в Тамбове несколько месяцев назад. Однако заслуженная награда нашла своих обладателей только сейчас.

Свои знания о восточных единоборствах Сергей Жуков передает и взрослым, и детям. Он — один из немногих обладателей черного пояса четвертого дана по тхэквондо МФТ в нашем регионе, поэтому ученики во всем слушают мастера.

Увлечение боевыми искусствами появилось еще в детстве благодаря фильмам с Брюсом Ли. Груши дома не оказалось, поэтому отрабатывать удары он начал на домашнем шкафе. Несмотря на работу тренера, Сергей Жуков не бросает и активные выступления в качестве спортсмена. Благодаря высокому результату на одном из мастерских турниров, который проходил в феврале в Тамбове, он стал первым мастером спорта по тхэквондо МФТ в Пензенской области.

«Вот лично мне хотелось, наверное, честолюбивое такое желание — выполнить мастера спорта, потому что на тот момент я уже был кандидатом в мастера спорта. Документы проходят серьезную проверку — протоколы соревнований, судейский состав. И ждали с нетерпением. Прошло 9 месяцев. Конечно, это неописуемая радость», — рассказал Сергей Жуков, мастер спорта по тхэквондо.

У Сергея Жукова есть повод для радости не только как у спортсмена, но и как у тренера и отца. Всего через несколько недель официально вторым мастером спорта по тхэквондо МФТ в Пензенской области стал его сын Андрей. Это звание он получил на том же самом турнире в Тамбове. С первых шагов в спорте Андрея тренировал отец, под руководством которого он занимается и сейчас.

«Папа бил шифоньеры, а я любил побить папу, иногда и мы с ним в детстве бегали по комнате и дрались в перчатках опять же. Все было культурно. Как он сказал, он не может объективно вести со мной тренировку. В детстве я получал больше, чем другие ребята. Я больше отжимался, больше стоял на кулаках», — рассказал Андрей Жуков, мастер спорта по тхэквондо МФТ.

Несмотря на то, что мастерами спорта Сергей и Андрей Жуковы стали параллельно, дальнейшие цели в спорте у них разные. Андрей Жуков теперь мечтает о звании чемпиона России по тхэквондо МФТ, а его вот его отец хочет получить черный пояс седьмого мастерского дана, сообщает «Экспресс». Видео предоставлено телеканалом.