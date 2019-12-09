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Ряд губернаторов сделал 31 декабря выходным днем

9 декабря в 08:02 54 просмотра

В России губернаторы ряда регионов сделали 31 декабря выходным днем. Так, документ подписали главы регионов Псковской, Кировской областей, Крыма, Ставропольского края.

Большинство при принятии решения основывалось на голосовании, которое главы регионов провели в соцсетях. Но условия выходного дня не везде одинаковые. Например, в Кировской области он — только для государственных и муниципальных служащих.

А глава Крыма Сергей Аксенов заявил о важности выходного для женщин, которые делают большую работу по подготовке к празднику, пишет РБК.

Ранее ряд депутатов внес в Госдуму законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году нерабочим, потому что технические такие решения принмиаются в октябре, пишет РИА Новости.


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