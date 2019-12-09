Ряд губернаторов сделал 31 декабря выходным днем

Большинство при принятии решения основывалось на голосовании, которое главы регионов провели в соцсетях. Но условия выходного дня не везде одинаковые. Например, в Кировской области он — только для государственных и муниципальных служащих.

А глава Крыма Сергей Аксенов заявил о важности выходного для женщин, которые делают большую работу по подготовке к празднику, пишет РБК.

Ранее ряд депутатов внес в Госдуму законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году нерабочим, потому что технические такие решения принмиаются в октябре, пишет РИА Новости.