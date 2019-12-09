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Соцсети: В Кузнецке автомобиль сбил полицейского

9 декабря в 07:57 62 просмотра

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о дорожно-транспортном происшествии с участием представителя правоохранительных органов в городе Кузнецке Пензенской области.

Пост появился около шести часов вечера. На прикрепленной фотографии запечатлен автомобиль скорой медицинской помощи, стоящий на перекрестке.

«Леваневского. Сшибли пешехода!» — говорится в сообщении.

В комментариях появилось уточнение о том, кто стал пострадавшим в аварии.

«Сбит был сотрудник полиции при исполнении. Водитель, как показалось нам, был пьяный. Утверждать точно не могу. Сотрудник, слава Богу, жив», — отметила пользовательница Сети.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://sun1-85.userapi.com/c857320/v857320574/7da63/ZqtNUeUSXp4.jpg

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