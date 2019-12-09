Соцсети: В Кузнецке автомобиль сбил полицейского

Пост появился около шести часов вечера. На прикрепленной фотографии запечатлен автомобиль скорой медицинской помощи, стоящий на перекрестке.
«Леваневского. Сшибли пешехода!» — говорится в сообщении.
В комментариях появилось уточнение о том, кто стал пострадавшим в аварии.
«Сбит был сотрудник полиции при исполнении. Водитель, как показалось нам, был пьяный. Утверждать точно не могу. Сотрудник, слава Богу, жив», — отметила пользовательница Сети.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.