Соцсети: В Кузнецке автомобиль сбил полицейского

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о дорожно-транспортном происшествии с участием представителя правоохранительных органов в городе Кузнецке Пензенской области.

Пост появился около шести часов вечера. На прикрепленной фотографии запечатлен автомобиль скорой медицинской помощи, стоящий на перекрестке.

«Леваневского. Сшибли пешехода!» — говорится в сообщении.

В комментариях появилось уточнение о том, кто стал пострадавшим в аварии.

«Сбит был сотрудник полиции при исполнении. Водитель, как показалось нам, был пьяный. Утверждать точно не могу. Сотрудник, слава Богу, жив», — отметила пользовательница Сети.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.