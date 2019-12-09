За выходные в Пензенской области дважды загорались кухни

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о ночном пожаре в городе Кузнецке и назвали причину возгорания, произошедшего за день до этого в Средней Елюзани.

Сигнал о возгорании в Кузнецке поступил на пульт дежурного 8 декабря в 23:13. В квартире на улице Ленина огонь охватил кухонный гарнитур и бытовую технику на общей площади три квадратных метра.

На вызов отправились девять спасателей на трех спецмашинах. Причины пожара пока неизвестны.

Еще один пожар произошел 7 декабря в селе Средняя Елюзань. В частном кирпичном доме на улице Маяковского вспыхнули кухня и прихожая на площади 15 квадратных метров.

На место происшествия прибыли семь спасателей на трех спецмашинах.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.