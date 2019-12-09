Областная эстафета по плаванию на призы губернатора
Фестиваль «Пенза — сердце мастерства»
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
Появились фото с места смертельного пожара в Камешкирском районе
Два человека погибли при пожаре в Камешкирском районе
В Каменке посетитель бара разбил витрину и запустил осколками в женщину
Из-за утечки в исторической части Пензы без воды остались несколько улиц
«Уже трескается асфальт!» Пензенцев пугает коммунальная авария на ул. Кирова
В пензенской ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП на ул. Терновского
В Заречном загоревшаяся «Приора» могла спалить соседние машины
В Пензе водителя отправили в колонию за смертельное ДТП
Из-за утечки на ул. Захарова в нескольких домах отключили холодную воду
К Пензенской областной клинической больнице приехали несколько пожарных расчетов

За выходные в Пензенской области дважды загорались кухни

9 декабря в 09:20 236 просмотров

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о ночном пожаре в городе Кузнецке и назвали причину возгорания, произошедшего за день до этого в Средней Елюзани.

Сигнал о возгорании в Кузнецке поступил на пульт дежурного 8 декабря в 23:13. В квартире на улице Ленина огонь охватил кухонный гарнитур и бытовую технику на общей площади три квадратных метра.

На вызов отправились девять спасателей на трех спецмашинах. Причины пожара пока неизвестны.

Еще один пожар произошел 7 декабря в селе Средняя Елюзань. В частном кирпичном доме на улице Маяковского вспыхнули кухня и прихожая на площади 15 квадратных метров.

На место происшествия прибыли семь спасателей на трех спецмашинах.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-2178442/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...