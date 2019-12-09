Пензенский «Дизелист» проиграл первый матч в Кирово-Чепецке

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» проиграл первый матч против «Олимпии» в Кирово-Чепецке в рамках регулярного чемпионата НМХЛ.

Счет в поединке, который состоялся 8 декабря, открыли хозяева площадки. На 52-й секунде ворота Александра Самарина поразил Альберт Серазетдинов. Голевую передачу выполнил Александр Гончаров.

К концу первого периода пензенцы восстановили равенство силами Александра Агапова, Егора Шептухина и Егор Кирина, который стал автором гола.

Однако переломить ход встречи «желто-синим» не удалось. В начале второй двадцатиминутки они пропустили от Владислава Смолянинова. Атаку для него организовали Сергей Куимов и Вадим Вахрушев. Затем третью шайбу в ворота пензенцев забросил Владислав Верхоланцев, отреагировавший на пас Александра Лаптева.

В третьем отрезке игры «Олимпия» организовала четвертый гол: отличился Даниил Прохоров с передачи Максима Плюснина. В оставшееся время подопечные Алексея Медведева смогли забросить только одну шайбу. Точку в поединке поставил Сергей Макаров, передачу на которого сделал Михаил Балашов.

Взять реванш пензенцы попытаются уже 9 декабря. Начало — в 18:30. Возрастные ограничения — 0+.