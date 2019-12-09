Областная эстафета по плаванию на призы губернатора
Фестиваль «Пенза — сердце мастерства»
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
«Курочка в шубке». Пензячка купила испорченный продукт
«И так постоянно». В Бессоновке автобусы ездят по обочине
Соцсети: В Кузнецке автомобиль сбил полицейского
Жители Кузнецка подняли вопрос покупки конфет «россыпью»
Пензенский губернатор расчистил снег у дома и пригрозил внукам
Пензенцы включились в «соревнование» за самый красивый подъезд
Соцсети: в Богословке автомобиль сбил ребенка и уехал
В Сети сообщают о пробке на «Пензе-II» у железнодорожного переезда
Соцсети: На ул. Энгельса в Пензе застрял туристический автобус
В Сети сообщают о ДТП с четырьмя автомобилями в Терновке

В центре Пензы столкнулись две иномарки

9 декабря в 09:39 290 просмотров

Утром 9 декабря в Пензе произошло ДТП, о котором пользователь сообщил в соцсети.

Машины столкнулись на перекрестке улиц Кулакова и Белинского. Очевидец сделал снимок с места происшествия в 9:02. Судя по фото, автомобили не получили сильных повреждений. Но из-за аварии оказались перекрыты две полосы дороги, что затруднило движение в сторону ул. Пушкина.

Официальных данных о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В зимний период велика вероятность заносов, поэтому не следует совершать резких маневров.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...