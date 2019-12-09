В центре Пензы столкнулись две иномарки

Утром 9 декабря в Пензе произошло ДТП, о котором пользователь сообщил в соцсети .

Машины столкнулись на перекрестке улиц Кулакова и Белинского. Очевидец сделал снимок с места происшествия в 9:02. Судя по фото, автомобили не получили сильных повреждений. Но из-за аварии оказались перекрыты две полосы дороги, что затруднило движение в сторону ул. Пушкина.

Официальных данных о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В зимний период велика вероятность заносов, поэтому не следует совершать резких маневров.