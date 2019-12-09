Стали известны самые популярные направления переобучения предпенсионеров

В 2019 году люди предпенсионного возраста чаще других выбирают для переобучения веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело.

Как сообщили «Известиям» в академии WorldSkills Russia, самым востребованным направлением оказался «Веб-дизайн и разработка» — его выбрали 7% пожилых учеников. На втором месте — дошкольное образование (6%), на третьем — поварское дело (5%).

Кроме того, пожилые люди обучаются графическому дизайну, электромонтажу, парикмахерскому искусству, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, предпринимательству, эстетической косметологии и др.

Предпенсионеры получают возможность бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию в рамках проекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным. Часть учеников занимается на базе академии WorldSkills, другая отправляется в иные организации службами занятости.

