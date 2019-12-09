Студент выплатит полмиллиона пострадавшему от его рук пензенцу

В результате драки житель Пензы лишился селезенки и потребовал достойной компенсации за полученные увечья.

В марте в Никольском районе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 27-летнего жителя областного центра осудили студента. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.

Подсудимый оставил расписку и возместил потерпевшему 70 тысяч рублей в качестве компенсации имущественного ущерба и 14 тысяч — за моральный вред.

Эта сумма потерпевшего, лишившегося в результате конфликта селезенки, не устроила, и он отправился в суд с новым иском. Служители Фемиды встали на сторону истца и постановили взыскать в его пользу еще 450 тысяч рублей. Студент попытался обжаловать данное решение.

«Он указал, что выплаченная потерпевшему по расписке денежная сумма имущественного ущерба в размере 70 тысяч рублей фактически была внесена им в счет погашения морального вреда», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Однако доводы ответчика были признаны несостоятельными, решение о взыскании почти полумиллиона рублей осталось в силе.