Губернатор Пензенской области завел аккаунт «ВКонтакте»

Глава региона Иван Белозерцев завел четвертый аккаунт в соцсетях — теперь пензенцы смогут написать ему «ВКонтакте».

«Вижу востребованность такой формы взаимодействия с людьми. В каждой социальной сети — своя аудитория, поэтому считаю необходимым общаться на всех платформах», — отметил губернатор.

Задавать вопросы главе региона можно на странице «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/id572326065. Ответы на них Иван Белозерцев будет давать лично, сообщает пресс-центр облправительства.

Ранее информагентство публиковало список аккаунтов пензенских чиновников, созданных по поручению губернатора. Посмотреть его можно здесь.