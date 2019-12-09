В России грядет нехватка пилотов гражданских самолетов

В ближайшие десять лет российским авиакомпаниям грозит нехватка пилотов, сообщает газета «Известия» .

Действующие учебные заведения вряд ли смогут восполнить грядущий дефицит кадров в количестве 550−600 человек, утверждают в профсоюзе летного состава России.

Первые проблемы, по их прогнозам, могут начаться уже в 2021—2023 годах, когда на пенсию уйдет большое количество летчиков в возрасте. Кадрового голода удастся избежать, например, путем увеличения заработной платы инструкторов и обновления материальной базы училищ.

Вложение бюджетных средств в решение проблемы необязательно. Сэкономить их возможно за счет негосударственных образовательных центров, считают эксперты.