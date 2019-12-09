В Пензе увековечили память Героя России Павла Петрачкова

В Пензе 9 декабря, в день Героев Отечества, состоялось торжественное открытие мемориальной доски лейтенанту Павлу Петрачкову. В мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, сын и жена погибшего бойца.

Глава региона отметил, что Россия в разные годы славилась героями, память об их подвигах сохранилась.

«Иногда говорят, что молодежь не сможет так защищать Родину, как наши предки. Наверно, всегда так бывает, когда меняются поколения. Но проходят годы, и мы убеждаемся, что великий подвиг наших предков и героизм передается из поколения в поколение. И это подтверждает подвиг Павла Петрачкова, который проявил мужество и героизм, потерял свою жизнь. У него остались жена и маленький сын. Пока мы будем помнить и чтить великий подвиг героев, Россия всегда будет сильной. Слава нашим героям и слава Павлу Петрачкову!» — обратился к собравшимся Иван Белозерцев.

Барельеф открыли на здании колледжа ПГУ на улице Карла Маркса. Именно здесь раньше находился корпус исторического факультета пединститута, на котором обучался Павел Петрачков.

По словам ректора ПГУ, генерала-майора Александра Гулякова, на Пензенской земле воспитываются правильные люди, которые защищают свое Отечество.



«Мы очень часто ищем героя нашего времени, а есть ли они, спрашивают люди. Я считаю, что они есть. Мне вдвойне приятно, что этот парень учился в педагогическом институте. Не надо искать героев, они — среди нас.

Я думаю, что сын гордится своим отцом. Хочу пожелать успехов ему и жене Павла», — сказал он.

Сослуживец Николай Карпов подчеркнул, что сохранить память о Павле Петрачкове — это только малая часть, чем можно отблагодарить его.

«Он ценой своей жизни спас подчиненных. Он был обычным простым парнем, я горжусь, что служил вместе с ним, и мы будем вечно помнить о его подвиге и о нем», — поделился он.

Начальник областного управления Росгвардии Игорь Белов также выразил слова благодарности сыну и жене погибшего. Он отметил, что мемориальная доска будет напоминать студентам о его подвиге.

На мероприятии также присутствовал председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин и члены правительства.

Напомним, командир группы спецназа внутренних войск МВД Павел Петрачков погиб 4 февраля 2010 года во время операции в районе Алхазурово Урус-Мартановского района Чеченской Республики. Звание Героя Российской Федерации ему присвоили посмертно.