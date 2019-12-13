Елочка, не гори! Пензенцам рассказали, как выбрать безопасную гирлянду

Приближается Новый год, и пензенцы традиционно начинают создавать праздничную атмосферу с помощью гирлянд. Однако выбирать нужно только безопасные устройства. О том, какая гирлянда украсит дом и не создаст проблем, можно узнать в нашем материале.

Правила выбора качественной гирлянды и ее эксплуатации рассказала старший дознаватель отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Татьяна Шишканова. В первую очередь, она посоветовала определиться, какое устройство вам необходимо.

«Если вам захотелось украсить дом снаружи или набросить гирлянду на елку, которая стоит во дворе, то необходимо выбирать уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги, повышенную прочность и долгий срок эксплуатации. Кроме того, такие устройства должны быть устойчивы к солнечным лучам и загрязнениям. Для дома же подойдет обычная интерьерная гирлянда. На улице ее использовать запрещено: осадки могут вывести из строя проводку и спровоцировать короткое замыкание. Помимо этого, при покупке новогодней гирлянды, в магазине нужно спросить сертификат безопасности, в том числе — пожарной. Если его нет, то лучше купить гирлянды в другом месте», — рассказала Татьяна Шишканова.

Особенно важно перед покупкой проверить провода гирлянды. Они должны быть гибкими, плотными и без повреждений. Необходимо обратить внимание на проблемные места, такие как соединение провода с вилкой, с переключателем режимов и лампочками. В последнее время производители часто делают вилки для гирлянд различных форм, не задумываясь о безопасности и изоляции. Порой такие дизайнерские «штучки» могут стоить жизни, так как нередко именно они становятся причиной короткого замыкания и пожара. Лампочки гирлянды должны держаться очень плотно и не шататься. Кроме того, их должно быть не менее 20, общей мощностью — не более 50 ватт. Важным также является расстояние от вилки до первой лампочки: оно должно быть минимум 1,5 метра.

Без внимания нельзя оставить и коробку переключения режимов. Для проверки нужно надавить на нее пальцами: если пластик легко гнется и образует щели между двумя частями детали, то стоит обойти такую гирлянду стороной.

«Почитайте информацию о производителе гирлянд, об их характеристиках. Кроме того, в российском климате немаловажна морозостойкость материала, если речь идет об уличных устройствах. Дешевый пластик или некачественный провод при минусовых температурах могут потрескаться. Из-за этого оголятся провода, и гирлянда станет опасной для использования, в любой момент она может вспыхнуть», — уточнила Татьяна Шишканова.

Когда вы уже выбрали качественную гирлянду, необходимо позаботиться о ее установке. Она тоже влияет большую роль в безопасности при использовании таких устройств. Так, наряжая елку, старайтесь не опускать гирлянды близко к полу, так как их могут зацепить дети или домашние животные. Даже если никто из них не пострадает от удара током, то есть риск опрокидывания хвойного со всеми игрушками и украшениями. Не рекомендуется также использовать одновременно больше трех гирлянд: от перегрева сетей может произойти короткое замыкание.

Помните, если вдруг произошел пожар, необходимо незамедлительно выдернуть из розетки вилку прибора или выключить автоматы в электрощитке и позвонить по телефону 101.

«До прибытия пожарных постарайтесь с помощью песка ликвидировать очаг пожара или хотя бы не допустить распространения огня. Не открывайте окна и двери, иначе сквозняк еще больше раздует пламя. Если потушить пожар невозможно, закройте дверь в горящую комнату снаружи и поливайте ее водой. Сообщите соседям о пожаре и при необходимости выведите людей на улицу», — добавила Татьяна Шишканова.

Главное — не выбирайте гирлянды по цене, порой, дешевизна устройства может стоить жизни.