В Пензе юнармейцы заступили на пост № 1 у памятника Победы

9 декабря, в День Героев Отечества , который отмечается по всей России, пензенский юнармейцы заступили на пост № 1 у Монумента воинской и трудовой Славы.

К 16 бойцам, которым выпала честь войти в сводный отряд, обратился министр образования Пензенской области Александр Воронков. Он призвал хранить память о тех, кто погиб в борьбе за свободу Родины или в годы войны трудился в тылу.

«И сегодня вы, школьники, своими успехами в учебе, спорте, творчестве доказываете, что достойны памяти героев нашей великой страны и можете называться наследниками победителей», — заявил Александр Воронков.

В пресс-службе регионального минобра отметили, что пост № 1 выставят на все памятные даты Великой Отечественной войны. Вахту примут лучшие учащиеся, члены юнармейского движения, кадеты и представители «Российского движения школьников».