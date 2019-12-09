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В Пензе юнармейцы заступили на пост № 1 у памятника Победы

9 декабря в 10:47 240 просмотров

9 декабря, в День Героев Отечества, который отмечается по всей России, пензенский юнармейцы заступили на пост № 1 у Монумента воинской и трудовой Славы.

К 16 бойцам, которым выпала честь войти в сводный отряд, обратился министр образования Пензенской области Александр Воронков. Он призвал хранить память о тех, кто погиб в борьбе за свободу Родины или в годы войны трудился в тылу.

«И сегодня вы, школьники, своими успехами в учебе, спорте, творчестве доказываете, что достойны памяти героев нашей великой страны и можете называться наследниками победителей», — заявил Александр Воронков.

В пресс-службе регионального минобра отметили, что пост № 1 выставят на все памятные даты Великой Отечественной войны. Вахту примут лучшие учащиеся, члены юнармейского движения, кадеты и представители «Российского движения школьников».

Фотография: скриншот - http://minobr.pnzreg.ru/news/4984/

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