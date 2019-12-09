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Зареченец до смерти избил знакомого за разговоры о судимости

9 декабря в 10:52 188 просмотров

В Пензенской области вступил в силу приговор в отношении 49-летнего жителя Заречного, который причинил телесные повреждения мужчине, повлекшие его смерть.

Установлено, что вечером 28 июня зареченец выпивал у себя дома в компании знакомых. Ранее хозяин жилища был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Один из гостей высказался по этому поводу, что оскорбило мужчину, и он избил обидчика. Утром зареченец обнаружил, что тот умер.

В результате жителю Заречного назначили десять лет лишения свободы в колонии особого режима. Суд обязал его выплатить матери погибшего 83,5 тысячи рублей в качестве материального вреда и один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Не согласившись с приговором районного суда, мужчина обжаловал его, указав, что не хотел убивать потерпевшего», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Однако приговор оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.


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