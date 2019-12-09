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Зареченский пловец Александр Харланов остался без медали чемпионата Европы

9 декабря в 11:12 156 просмотров

Представитель Пензенской области не смог занять ни одного призового места на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который завершился в Глазго.

Изначально воспитанник зареченской школы плавания Александр Харланов был заявлен в сборную России в качестве запасного, однако посоревноваться на двух дистанциях ему все-таки удалось.

На стометровке баттерфляем он остался только седьмым, приплыв к финишу на 0,98 секунды позже победителя — немца Мариуса Куша. Серебряную медаль в этом виде программы завоевал россиянин Михаил Вековищев, «бронза» поедет в Польшу с Марцином Чеслаком.

На двухсотметровке тем же стилем Александру Харланову не хватило совсем немного до медали. Он стал четвертым, отстав от пришедшего третьим британца Джеймса Гая на две сотых секунды. Победу праздновал грек Андреас Вазайос, серебряную медаль вручили немцу Рамону Кленцу.

Несмотря на неудачу пензенца, выступление всей сборной России оказалось успешным. Команда стала первой в медальном зачете с 13 золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-924895/

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