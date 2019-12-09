В России намерены отменить бумажные договоры купли-продажи авто

Отмечается, что в электронных договорах будет прописана информация о покупателе, продавце и транспортном средстве. Для подлинности документа сторонам достаточно будет поставить электронные подписи в своем личном кабинете на госуслугах.
На основе договора автоматически будут формироваться черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Сведения о договоре останутся в личном кабинете пользователей на портале госуслуг.
Авторы инициативы считают, что электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее. Портал собираются запустить к 2020 году. Поначалу новым сервисом смогут пользоваться только физические лица.