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В России намерены отменить бумажные договоры купли-продажи авто

9 декабря в 11:17 132 просмотра

В России в 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи машин. Над созданием нового бесплатного сервиса работают Минкомсвязи РФ и МВД, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Отмечается, что в электронных договорах будет прописана информация о покупателе, продавце и транспортном средстве. Для подлинности документа сторонам достаточно будет поставить электронные подписи в своем личном кабинете на госуслугах.

На основе договора автоматически будут формироваться черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Сведения о договоре останутся в личном кабинете пользователей на портале госуслуг.

Авторы инициативы считают, что электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее. Портал собираются запустить к 2020 году. Поначалу новым сервисом смогут пользоваться только физические лица.


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