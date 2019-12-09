В Пензенской области у охотников изъяли оружие

На минувших выходных в Пензенской области было зафиксировано 9 нарушений охотничьего законодательства.

Материалы по результатам проверок были составлены в Бессоновском, Каменском, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском и Сердобском районах. На дичь охотились без разрешительных документов, огнестрельное оружие везли без чехлов.

В результате было изъято три единицы охотничьего оружия. Нарушителям грозят штрафы на сумму до четырех тысяч рублей или лишение права охотиться в течение двух лет, сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.