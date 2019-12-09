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«И так постоянно». В Бессоновке автобусы ездят по обочине

9 декабря в 11:49 174 просмотра

В Бессоновской районе автобусы, маршрутки и грузовики объезжают пробки по обочине. Об этом в Сети сообщил местный житель.

Мужчина рассказал в группе соцсети «ВКонтакте», что общественный транспорт и грузовики объезжают пробку на дороге «Бессоновка-Ухтинка». Он подчеркнул, что такая ситуация происходит ежедневно. Пользователь прикрепил к посту фото и видео для подтверждения своих слов.

«И так постоянно происходит. Я, конечно, понимаю, что вы, водители общественного транспорта, не уважаете других участников дорожного движения, но вы хотя бы подумайте о безопасности пассажиров. Неужели трагедии, которые происходят из-за подобных маневров, ни о чем вам не говорят?» — возмутился автор.

Пользователи в комментариях отметили, что автобусы объезжают пробки таким способом примерно пять лет.

«Утром едут, забыв про уважение и безопасность, как по обочине, так и по встречной», — написала подписчица Кристина.

Официальной информации нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Кроме того, из-за наступления холодов и выпавшего снега водителям рекомендуют двигаться аккуратно, избегая заносов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza

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