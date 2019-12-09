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В мастерских ПГУ будут разрабатывать приложения и осваивать анализ big data

9 декабря в 12:14 128 просмотров

В 2020 году в многопрофильном колледже Пензенского государственного университета (ПГУ) откроются пять IT-мастерских.

В оснащенных по стандартам движения «Молодые профессионалы» кабинетах будут проводить машинное обучение, осваивать big data (большие данные) и блокчейн-технологии, разрабатывать компьютерные игры, мультимедийные и мобильные приложения, дополненную и виртуальную реальность.

На оснащение мастерских направят 37,1 млн рублей, в том числе — средства федерального гранта, который учебное заведение получило за победу в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России. Занятия должны начаться не позднее 1 сентября 2020 года.

«Мастерские позволят вести обучение не только талантливых студентов колледжа на углубленном уровне и обеспечить индивидуальный подход, но и совершенствоваться студентам, которые учатся в вузе. Кроме того, появится возможность активнее участвовать в чемпионатах «Молодые профессионалы» по направлениям, связанным с IT-технологиями», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Напомним, что получателем гранта стал также Сердобский техникум.

Фотография: скриншот - http://minobr.pnzreg.ru/news/4985/

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