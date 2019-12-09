«Курочка в шубке». Пензячка купила испорченный продукт

Жительница Пензы купила в сетевом магазине в Арбеково ужин и пришла в ужас. Фотографию продукта она опубликовала в Сети.

«Вечером решили перекусить и зашли в магазин. Купили жареные крылышки. Дома, когда начали есть, увидели плесень, хотя, судя по дате и времени изготовления, они были свежими. Жуть какая-то», — рассказала женщина в группе соцсети «ВКонтакте».

В комментариях не обошлось и без шуток и советов о том, что женщина могла приготовить крылья сама.

«Курочка в шубке», — написал Сергей.

«Вот и не стыдно женщине покупать готовый ужин, сама могла все сделать», — возмутился Владимир.

Также пользователи посоветовали пензячке отнести продукт в магазин или обратиться в Роспотребнадзор, чтобы в ситуации разобрались специалисты.