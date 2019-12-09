В Пензе начали торговать елками

Пензенцы уже могут купить елку для оформления дома к празднованию Нового года. Первые базары открылись по пяти адресам.

Приобрести дерево можно на проспекте Строителей, 170, у домов № 25 и 55 на улице Клары Цеткин, на улице Мира, 43, на улице Калинина, 93, и на улице Пушкина, 15.

Напомним, что всего по городу откроются 84 базара, контракты на их размещение уже заключены. Стартовая цена на сосну — 300 рублей, здесь же можно будет купить сопутствующие товары, подогнать ствол под крестовину и заказать доставку дерева на дом.

«При покупке хвойных деревьев покупатель имеет право запросить у продавца документы о наименовании индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность на торговом объекте, а также документы, подтверждающие происхождение и безопасность товара», — отметили в пресс-службе мэрии.