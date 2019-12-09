Иван Белозерцев поставил перед КбшЖД вопрос расширения Ахунского переезда

В этом году Куйбышевская железная дорога отметила 145-летие. В честь праздника работники организовали выставку, которую 9 декабря осмотрел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

После выставки состоялось пленарное заседание. На нем лучшим сотрудникам Куйбышевской железной дороги за многолетний добросовестный труд вручили благодарности.

«Хочу отметить, что наши договоренности с КбшЖД выполняются. Во-первых, мы отремонтировали здание вокзала. Вкладываются средства в развитие социальной инфраструктуры — в [железнодорожную] больницу закуплено самое современное оборудование. Очень большой проект реализуется — реконструкция детской железной дороги. В планах — ремонт зданий автовокзалов. В 2020 году приступят к ремонту вокзала станции «Белинская» в Каменке. Меня очень волнует Ахунский переезд. Там нужно расширяться. В планах есть совместное решение этой проблемы», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что увеличивается объем перевезенных грузов, например, из Пензенской области возят товар в Китай через железнодорожные ветки. Начальник КбшЖД Рашид Сайбаталов сообщил, что сегодня был подписан договор о сотрудничестве на 2020−2024 годы.

Председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин подчеркнул, что такие встречи помогают обсудить не только проблемы, но и определить пути развития многих проектов.