Пензенец потерял 54 тыс. рублей при покупке косметики из Азии

Мужчина рассказал, что получил на электронную почту письмо от имени компании, занимающейся продажей косметики из Азии. В сообщении говорилось, что пензенец может приобрести продукцию за полцены как постоянный клиент.

Он сделал заявку на ряд бьюти-продуктов и перечислил 54 тысячи рублей на чужую банковскую карту. Заказ так и не пришел, а деньги мужчина назад не получил.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Правоохранители призывают граждан с осторожностью соглашаться на сделку купли-продажи в интернете, по возможности избегать анонимных платежей и переводов на банковские карты частных лиц.