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В Камешкирском районе начали проверку по факту смерти людей в пожаре

9 декабря в 13:31 232 просмотра

Накануне в Камешкирском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь двух человек. Следователи организовали проверку.

Пожар вспыхнул около девяти часов вечера 8 декабря в деревянном доме на улице Центральной в селе Кулясово. Сигнал пожарным поступил от соседей. Когда огонь потушили, в помещениях обнаружили тела 62-летнего мужчины и 50-летней женщины.

«При первоначальном осмотре на погибших каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Также следователи назвали предварительную причину пожара — неосторожное обращение с огнем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Спасатели предупреждают жителей Пензенской области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1418116/

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