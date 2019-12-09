Школьница из Пензы помогла в разработке собирающего чай робота

Учащихся разделили по проектным группам пяти направлений: «Чистая энергетика», «Биомедицина», «Космические исследования», «Big data» и «Робототехника». Пензячка присоединилась к последней, члены которой работали над проектом по выращиванию чайной культуры. Он актуален и для России (Краснодарского края), и для Индии, славящейся своими плантациями.

Качество чая, помимо прочих показателей, зависит от правильной, своевременной сборки. Среди молодых побегов нельзя пропустить испорченный или погибший. Чтобы исключить человеческий фактор, школьники предложили выполнять работы в автоматизированном режиме. Для этого они разработали робота.

Первая его часть должна распознавать проблемы и сигнализировать о них второй части, которая, при необходимости, вырвет проблемный росток и посадит новый. Размер прототипа, собранного в «Сириусе», — 15 на 15 сантиметров, но для поставок на производство масштаб можно увеличить.