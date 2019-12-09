Россию на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Заседание исполкома проходит 9 декабря в Лозанне. Рекомендация комитета по соответствию, разработанная в ноябре, получила единогласное одобрение. В ней говорится, что спортсмены, даже «чистые», не смогут выступать под российским флагом в течение четырех лет. Правило распространяется на чемпионаты мира и Олимпиады. РУСАДА признана не соответствующей антидопинговому кодексу.

Напомним, что следующие Игры пройдут летом 2020 года в Токио. Чуть ранее состоится чемпионат Европы по футболу, на который уже отобрались россияне. Более того, в России должны пройти несколько матчей турнира, в этот раз принимаемого разными странами.