Областная эстафета по плаванию на призы губернатора
Фестиваль «Пенза — сердце мастерства»
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
В России намерены отменить бумажные договоры купли-продажи авто
В России грядет нехватка пилотов гражданских самолетов
Стали известны самые популярные направления переобучения предпенсионеров
Ряд губернаторов сделал 31 декабря выходным днем
Врач рассказал, как правильно подготовиться к старости
Россиянам в возрасте 50+ будут платить стипендии при обучении
Имя космонавта Леонова присвоено технологическому университету
В России появится еще один документ на автомобиль
В ряде регионов страны отмечен рост цен на гречку
Бизнесмены могут озвучить свои идеи для нацпроекта до конца года

Россию на 4 года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

9 декабря в 13:56 228 просмотров

Россия лишена права участвовать в крупных международных турнирах и соревнованиях, а Российское антидопинговое агентство — статуса соответствия. О решении исполкома WADA сообщает телеканал «360».

Заседание исполкома проходит 9 декабря в Лозанне. Рекомендация комитета по соответствию, разработанная в ноябре, получила единогласное одобрение. В ней говорится, что спортсмены, даже «чистые», не смогут выступать под российским флагом в течение четырех лет. Правило распространяется на чемпионаты мира и Олимпиады. РУСАДА признана не соответствующей антидопинговому кодексу.

Напомним, что следующие Игры пройдут летом 2020 года в Токио. Чуть ранее состоится чемпионат Европы по футболу, на который уже отобрались россияне. Более того, в России должны пройти несколько матчей турнира, в этот раз принимаемого разными странами.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-165406/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...