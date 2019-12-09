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На ул. Кирова, 69, после утечки начали замену коммуникаций

9 декабря в 14:18 234 просмотра

В Пензе на улице Кирова заменят 80 погонных метров коммуникаций, аварийное состояние которых вскрылось после утечки на прошлой неделе.

К аварийной замене участка, ведущего к территории правительства Пензенской области, приступили в понедельник, 9 декабря. Напомним, утечка произошла в ночь с 3 на 4 декабря, после чего в течение нескольких дней пензенцы неустанно били тревогу из-за продолжающегося «наводнения» и образующихся на асфальте трещин от воды.

Подготовительные работы по замене трубопровода были проведены еще 6 декабря. Теперь начался основной ремонт, который завершится 10 числа.

«Все мероприятия проходят без отключения холодного водоснабжения. Сразу после этого будет произведено благоустройство территории», — сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.


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