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В новый год — без вредных привычек. Пензенцам рассказали, как бросить курить

5 января в 09:02 70 просмотров

С нового года пензенцы часто обещают себе бросить вредные привычки. Одной из таких является курение. О том, как побороть эту зависимость, рассказала врач по медицинской профилактике областного центра медпрофилактики Лариса Комлева.

Табачный дым содержит токсичные, мутагенные и канцерогенные яды, по действию он равен сильнодействующим наркотикам. Вдыхая его, в организм курильщика попадает мышьяк, формальдегид, полоний (радиоактивное вещество), бензол, являющийся первой причиной лейкозов, ароматические смолы и многие другие токсичные вещества. Каждое из них разрушает организм. Наиболее частыми осложнениями является хронический бронхит, онкологические заболевания и сердечно-сосудистые патологии.

Статистически доказано, что в 90% случаев рака легких пациенты курили. Те, у кого нет такой зависимости, страдают от гипертонии, стенокардии в 13 раз реже, в 12 раз реже сталкиваются с инфарктом, в 10 раз реже с язвой желудка. Также стоит отметить, что угарный газ из сигаретного дыма гораздо легче соединяется с гемоглобином, занимая место кислорода в организме. В итоге поражается головной мозг, печень, почки, выделительная и половая системы, а заболеваемость и, соответственно, смертность, растут в разы.

Вдыхание табачного дыма окружающими ничуть не менее безопасно, чем классическое курение, пассивные курильщики подвергаются воздействию вредных смол, ядов и канцерогенов из сигарет точно так же, с одним лишь различием — они не выбирали этот путь.

Если вы в преддверии нового года решили отказаться от этой вредной привычки, но пока не знаете, как это сделать, вам помогут несколько простых правил:

— нужно определить причину, по которой вы решили бросить курить;

— сформулировать для себя пользу, которую вы получите при отказе от табака;

— очень продуманно отнестись к выбору даты отказа от курения, например, 1 января (с этого момента — ни одной затяжки);

— убрать сигареты и все курительные принадлежности;

— сделать свой дом, работу, машину зоной, свободной от курения;

— сообщить родным, друзьям и коллегам, что бросаете курить;

— быть готовым к трудностям, особенно в течение первых недель;

— планировать каждый день заранее и избегать стрессов;

— повышать физическую активность: можно начать заниматься спортом дома или записаться в тренажерный зал;

— не употреблять алкоголь в первое время после отказа от курения.

Но, главное, — пообещать бросить курить самому себе. Отказаться от этой вредной привычки легко, важно — желание. Если самостоятельно это сделать трудно и вам необходима помощь специалистов, можно обратиться на «горячую линию» по телефонам: 8−800−200−0-200 (федеральная), 8 (8412)45−45−43 (региональная).

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-3288363/, https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-1682187/

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