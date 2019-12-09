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В Пензенской области стартовал медиапроект в честь 75-летия Победы

9 декабря в 14:28 144 просмотра

В средствах массовой информации Пензенской области будут публиковать документы периода Великой Отечественной войны.

Проект создан департаментом информационной политики и средств массовой информации Пензенской области совместно с региональным комитетом по делам архивов.

«Попасть в фонды архива обычно могут только специалисты. Но в рамках данного проекта представителям СМИ будет предоставлена возможность знакомиться с печатными изданиями, уникальными документами партийных органов и просто воспоминаниями людей, живших в суровые для нашей Родины времена», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В честь старта проекта председатель комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов и руководитель департамента СМИ Екатерина Шнайдер обменялись символическими подарками.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/mediaaktsent/201229/

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