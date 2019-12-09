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Пензенцев приглашают на дополнительный прием эндокринологов и ревматологов

9 декабря в 15:07 216 просмотров

В субботу, 14 декабря, медицинские организации Пензенской области присоединятся к акции, в рамках которой проводится дополнительный прием врачами узких специальностей.

На этот раз пациентов будут ждать эндокринологи и ревматологи. Прием первых запланирован в городских поликлиниках № 1, 3, 4, 6, 8, 9 и 14, в городской детской поликлинике № 6, в поликлиниках областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко и детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова. Также прием эндокринологов организуют в Городищенской, Мокшанской, Никольской, Пензенской районных больницах, Кузнецкой и Сердобской межрайонных больницах и Шемышейской участковой больнице.

Ревматологи будут принимать в поликлиниках клинической больницы имени Н. Н. Бурденко и детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, в городских поликлиниках № 6 и 8, а также в Пензенской районной больнице.

«Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в дополнительные дни осуществляется через портал государственных услуг или Пенза-Доктор», — обратились к пациентам в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6362/

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