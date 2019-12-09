Пензенцев приглашают на дополнительный прием эндокринологов и ревматологов

На этот раз пациентов будут ждать эндокринологи и ревматологи. Прием первых запланирован в городских поликлиниках № 1, 3, 4, 6, 8, 9 и 14, в городской детской поликлинике № 6, в поликлиниках областной клинической больницы имени
Ревматологи будут принимать в поликлиниках клинической больницы имени
«Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в дополнительные дни осуществляется через портал государственных услуг или Пенза-Доктор», — обратились к пациентам в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.