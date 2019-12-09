Пензенские осужденные сошьют полотенца и постельное белье для дома ветеранов

Исправительная колония № 8 УФСИН России по Пензенской области заключила договор на поставку Пензенскому дому ветеранов мягкого инвентаря на 100 тысяч рублей.

15 осужденных должны сшить простыни, наволочки и вафельные полотенца.

Всего в колонии действует два швейных цеха, на которых трудятся 76 заключенных. В их распоряжении есть все необходимое оборудование, чтобы поставлять продукцию для внутрисистемных нужд и сторонних заказов.

В 2019 году были исполнены государственные контракты общей стоимостью 1,5 млн рублей. Осужденные сшили одеяла с наполнителем из синтетических волокон, полотенца, утепленные рукавицы, блузки для заключенных женщин, трикотажные свитера для спецконтингента и блузки для сотрудниц, напомнили, в пресс-службе регионального УФСИН России.