В Пензенской области браконьеры застрелили косулю

Самца косули убили в охотничьем угодье «Щербаковское», расположенном на территории Вадинского района. В результате действий браконьеров животный мир понес ущерб, оценивающийся в 120 тысяч рублей.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к осуществлению незаконной охоты», — сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Напомним, в минувшие выходные было зафиксировано девять случаев нарушения охотничьего законодательства, изъято три единицы огнестрельного оружия.