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В Пензенской области браконьеры застрелили косулю

9 декабря в 15:26 150 просмотров

В Пензенской области зафиксировали факт незаконной добычи дикого животного.

Самца косули убили в охотничьем угодье «Щербаковское», расположенном на территории Вадинского района. В результате действий браконьеров животный мир понес ущерб, оценивающийся в 120 тысяч рублей.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к осуществлению незаконной охоты», — сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Напомним, в минувшие выходные было зафиксировано девять случаев нарушения охотничьего законодательства, изъято три единицы огнестрельного оружия.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-623675/

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