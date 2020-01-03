Появились данные об объемах строительства соцучреждений в Пензенской области

Росстат обнародовал данные о вводе в эксплуатацию социально-культурных объектов, в том числе — по Пензенской области.

По данным органа государственной статистики, в 2015 году в регионе создали 1696 дополнительных мест в дошкольных организациях, 514 мест — в селах. Введены новые спортивные объекты — 600 мест.

Через год по обоим первым показателям — 60 мест, построены новые учреждения «культуры клубного типа» — всего на 400 мест.

В 2017 году увеличена емкость гостиниц на 10 мест. По дошкольным организациям создано 450 мест, 150 мест — в сельской местности.

В 2018 году по гостиницам прибавилось 243 места, 16 мест — в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 102 места открыто в детсадах.

Данных за 2019 год пока нет. Стоит отметить, что в этом году работа по увеличению социальных объектов и повышению качества их услуг идет в частности в рамках реализации нацпроектов, инициированных президентом РФ.