В Пензе появится «Лайм Парк» от «Термодома» (видео)

Недалеко от улицы Измайлова на правом берегу Суры в Пензе вырастет новый экологичный жилой квартал от «Термодома». «Лайм Парк» будет стильным, ярким, уютным и выгодным. Таунхаусы вместо квартир — отличный вариант для тех, кто мечтает о спокойной семейной жизни.

«Часто бывает, когда большая семья ютится в маленькой квартире, копит деньги на большую, а хочет вообще дом. Таунхаус в «Лайм Парке» — это когда вы живете в доме, ваша квартира занимает два этажа, есть встроенный гараж, есть парадный вход и выход во двор, где можно посидеть в беседке или устроить пикник. Вокруг — ухоженный парк, дорожки, цветники. При этом есть еще и большие возможности для планировки и интерьера, развитая инфраструктура, две школы и детсад неподалеку», — пояснил менеджер по продажам холдинга «Термодом» Олег Яшин.

Продажи квартир в «Лайм Парке» еще не начались, но в офисах строительного холдинга «Термодом» уже принимают заявки от желающих стать первыми счастливыми обладателями квартир в квартале, сочетающем европейский комфорт и красоту русской природы.

Офисы продаж компании находятся в Городе Спутнике (Радужная, 1), в Пензе (улица Московской, 107, и проспект Строителей, 82) и в Заречном (проспект 30-летия Победы, 47). Телефон 28−28−20.