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Водитель ВАЗа погиб при столкновении с внедорожником в Неверкинском районе

9 декабря в 15:50 154 просмотра

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Неверкинском районе.

Сигнал об аварии на седьмом километре дороги «Неверкино — Демино — Верхозим» поступил на пульт дежурного 8 декабря в 16:10. Дорогу не поделили автомобили ВАЗ-2107 и Mitsubishi Outlander.

За рулем «семерки» находился 59-летний водитель, иномаркой управлял 44-летний мужчина.

В результате аварии водитель отечественного транспортного средства от полученных травм скончался на месте. Мальчика, ехавшего в иномарке, осмотрели медики, госпитализация ребенку не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.


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