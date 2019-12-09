Водитель ВАЗа погиб при столкновении с внедорожником в Неверкинском районе

Сигнал об аварии на седьмом километре дороги «Неверкино — Демино — Верхозим» поступил на пульт дежурного 8 декабря в 16:10. Дорогу не поделили автомобили ВАЗ-2107 и Mitsubishi Outlander.
За рулем «семерки» находился 59-летний водитель, иномаркой управлял 44-летний мужчина.
В результате аварии водитель отечественного транспортного средства от полученных травм скончался на месте. Мальчика, ехавшего в иномарке, осмотрели медики, госпитализация ребенку не потребовалась.
«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды регионального управления.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.