Пензенская область улучшила показатели рейтинга по отсутствию вредных привычек

Исследование провело РИА Новости. Эксперты учитывали потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2018 году. По каждому параметру региону назначалось от 1 до 100 баллов. Чем выше суммарный балл субъекта, тем меньше в нем распространены вредные привычки.

В итоге на первом месте оказалась Чеченская республика, на втором — Ингушетия, на третьем — Дагестан. 85-ю строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ.

Пензенская область заняла 16 строчку, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом на несколько пунктов. В 2018-м регион был на 23 месте.