Под Пензой опрокинулась иномарка. Погибла молодая женщина

В Бессоновском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь молодой женщины.

В отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД России сообщили, что сигнал об аварии на 394-м километре дороги «Нижний Новгород — Саратов» поступил на пульт дежурного в два часа ночи 7 декабря.

24-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo потерял управление, в результате чего транспортное средство улетело в кювет и опрокинулось.

В результате аварии в больнице скончалась 28-летняя пассажирка иномарки. Водителя с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.