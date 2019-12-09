В Богословке водитель сбил подростка и уехал

За прошедшие несколько дней в Пензе и области случилось несколько дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

8 декабря в Пензе сбили молодого человека. 21-летний водитель автомобиля Skoda Octavia сшиб 19-летнего парня около ТЦ «Суворовский».

6 декабря с разницей в 12 часов случились два ДТП — в Кузнецком и Пензенском районах. Сигнал о первом — на улице Победы в Кузнецке — поступил в 6:10. Напротив дома № 50 автомобиль Kia Ceed сбил 34-летнего мужчину. За рулем иномарки находился 59-летний водитель.

Сигнал о второй аварии — в селе Богословка — был получен в 18:10. Там был сбит школьник. Водитель, наехавший на подростка, скрылся с места происшествия.

«По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности водителя», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Отметим, что во всех трех случаях пешеходы с травмами были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо выходить на проезжую часть только в разрешенных местах и даже при «зеленом» светофоре оценивать скорость приближающегося автомобиля.