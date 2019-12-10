Валерий Лидин в медиарейтнге поднялся на 17 пунктов

Спикер пензенского парламента Валерий Лидин в медиарейтинге, подготовленном по итогам ноября, показал уверенный рост. Он занял 13 место среди глав законодательных органов субъектов РФ.

По данным «Медиалогии», его индекс составил 3 175. По сравнению с октябрем, его позиции улучшились сразу на 17 пунктов.

Лидером российского рейтинга глав законодательных органов стал представитель Воронежской области Владимир Нетесов — 15 531.