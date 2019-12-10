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Валерий Лидин в медиарейтнге поднялся на 17 пунктов

10 декабря в 03:08 150 просмотров

Спикер пензенского парламента Валерий Лидин в медиарейтинге, подготовленном по итогам ноября, показал уверенный рост. Он занял 13 место среди глав законодательных органов субъектов РФ.

По данным «Медиалогии», его индекс составил 3 175. По сравнению с октябрем, его позиции улучшились сразу на 17 пунктов.

Лидером российского рейтинга глав законодательных органов стал представитель Воронежской области Владимир Нетесов — 15 531.


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