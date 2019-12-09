С потребителями электроэнергии говорят языком комиксов

На этот раз герои комиксов подняли вопросы экологии, разумного использования природных ресурсов, экономии времени и денег.

Кроме того, декабрьские квитанции по-прежнему содержат призыв отказаться пензенцев от бумажных носителей в пользу онлайн-оплаты. Сюжет комикса, нарисованного на квитанции, разворачивается в условиях новогодней суеты. Потребителям напоминают, что нужно успеть оплатить все долги по коммунальным платежам до праздников, что позволит не только избежать незапланированных расходов на пени и штрафы, но и получить приятные бонусы и подарки.

Так, например, при оплате электроэнергии на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru с промо-кодом TNSWINK клиентам подарят месячную подписку на онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелекома», что особенно актуально в новогодние праздники. А с промо-кодом TNSPHILIPS можно получить 30% скидку на покупку техники для дома Philips, что позволит оптимизировать бюджет на покупку новогодних подарков родным и близким.

Также новые платежные квитанции включают QR-код с понятной инструкцией, как легко и просто подключить электронный счет на сайте «ТНС энерго Пенза». На сегодняшний день на электронную квитанцию перешли уже более 500 000 клиентов.

Стоит отметить, что онлайн-оплата счетов на сайте энергосбытовой компании проста и понятна даже для начинающих пользователей. Вместе с электроэнергией можно оплатить услуги других поставщиков ЖКУ, пополнить счет мобильного телефона и домашнего интернета, оплатить штрафы ГИБДД и погасить налоговые задолженности, а также распечатать или отправить на электронную почту квитанцию об оплате.

По данным А3, наибольший спрос к способам оплаты онлайн проявляют люди в возрасте 25−35 лет, называемые поколением Y и миллениалами. Кроме того, последние годы растет число пользователей интернета старше 55 лет, увеличившись на четверть, а мобильного интернета — в два раза.