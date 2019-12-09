Областная эстафета по плаванию на призы губернатора
Фестиваль «Пенза — сердце мастерства»
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
Лучшие предложения по расчетно-кассовому обслуживанию в Пензе на ВсеЗаймыОнлайн
Курс доллара продолжает снижаться
Центробанк понизил курсы доллара и евро
Курс евро превысил отметку в 71 рубль
Центробанк поднял курсы доллара и евро
Банк России поднял курсы доллара и евро
Курс доллара снизился до 63,97 руб
Центробанк повысил курсы доллара и евро
Курс доллара медленно пополз вверх
Курсы доллара и евро понизились

Курс доллара вырос после выходных

9 декабря в 17:27 174 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7185 руб. до 63,7244 руб., курс евро упал с 70,7594 руб. до 70,5047 руб.

Золото будет стоить 2 998,60 рублей за грамм, серебро — 34,71, платина — 1 823,42, палладий — 3 845,57.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...