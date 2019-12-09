Курс доллара вырос после выходных

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7185 руб. до 63,7244 руб., курс евро упал с 70,7594 руб. до 70,5047 руб.

Золото будет стоить 2 998,60 рублей за грамм, серебро — 34,71, платина — 1 823,42, палладий — 3 845,57.