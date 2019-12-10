В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир

Теперь поменять свою квартиру на новую в современном жилом комплексе «Арбековская застава» можно на раз-два-три. На сайте обменквартирпенза.рф опубликована пошаговая инструкция. Начать предлагается с подбора новой квартиры: количество комнат, площадь жилья, желаемое время заселения и т. п. После того, как выбранная квартира в новостройке забронирована, клиент отправляет заявку на продажу старого жилья, получает его оценку и предложение по обмену.

— Сервис по обмену квартир — часть большой программы выгод «Винегрет»(гиперссылка: арбековскаязастава.рф/vinegret) от «Территории жизни». В ней мы собрали лучшие наши акции, чтобы потенциальные новоселы могли выбрать ту, которая им нужнее, — рассказывает директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов. — Обмен квартиры — это один из самых популярных «ингредиентов» нашего «Винегрета». Кстати, на сайте сформировался каталог «вторичных» квартир, которые доступны покупателям — тем, что рассматривают предложения вторичного рынка.

Помимо «Обмена квартир» в новогоднем «Винегрете» от застройщика еще 3 полезных ингредиента. В том числе акция «Не плати, пока не получишь ключи». Это беспроцентная smart-рассрочка от «Территории жизни». Десятую часть стоимости квартиры в ЖК «Арбековская застава» клиент платит при заключении сделки, еще 10% через 3−6 месяцев после этого, а остальные деньги — по завершении строительства дома.

Среди «ингредиентов» программы выгод «Винегрет» — ипотека с платежами от застройщика и скидка на оплату наличными. Застройщик готов снизить стоимость каждого квадратного метра вашей будущей квартиры на 1000 рублей, при условии, что в сделке не участвуют ипотечные или кредитные средства, а также средства специализированных сертификатов на приобретение жилья.

Продегустируйте первыми программу вкусных выгод от «Территории жизни». Подробнее об условиях участия в программе на сайте арбековскаязастава.рф и по телефону + 7 (8412) 203−000. А лучше приходите в офис продаж ГК «Территория жизни», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова д. 7.

* https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/penzenskaya-oblast?topType=0&date=191201 — подтверждение сказанного в лиде.