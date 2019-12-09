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Пензенского бизнесмена обманул лжесотрудник МРЭО ГИБДД

9 декабря в 17:59 178 просмотров

27-летний предприниматель из Пензы стал жертвой обмана. Мужчина написал заявление в полицию.

По сведениям полицейских, пензенец на разных сайтах в интернете разместил объявления о том, что он предоставляет услуги по установке систем видеонаблюдения. На одно из них откликнулся мужчина, представившийся начальником отдела по снабжению МРЭО ГИБДД. Он сказал, что им необходимо переделать систему видеонаблюдения и попросил подъехать в подразделение на проспекте Строителей.

Предприниматель отправился по адресу. В дороге ему снова позвонил знакомый собеседник с просьбой пополнить баланс телефона на 6500 рублей. Деньги он обещал вернуть при встрече. Пензенец сделал это. В итоге клиент оказался липовый, бизнесмен потерял деньги. Свой телефон лженачальник отключил, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

Полицейские напоминают пензенцам, что при общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Ни в коем случае нельзя перечислять деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки — это во всех случаях мошенники.


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