В Пензе прошел турнир по чир-спорту

В Пензе завершились соревнования по одному из самых эффектных видов спорта — чирлидингу. На базе дворца спорта «Воейков» с настоящими шоу-программами выступили несколько сотен человек. Среди них — спортсмены в возрасте от 3 до 17 лет.

Попав в этот день на площадку дворца спорта «Воейков» было не сразу понято, участники какого вида спорта там готовятся к соревнованиям. Одни занимались акробатической подготовкой, другие — демонстрировали хореографическую пластику, третьи — танцевали хип-хоп. Всех вместе объединил кубок Пензенской области по чир-спорту.

Кубок по чир-спорту — это одно из самых ярких состязаний. Там участникам важно показать не только хорошую хореографическую подготовку, акробатические элементы и синхронность движений, но и зарядить публику хорошим настроением. Именно поэтому перед началом соревнований всем участникам напоминают, что без улыбки ничего не получится. Кстати, судьи следят не только за качеством исполнения элементов, но и учитывают ошибки, допущенные на площадке. Одна из основных — несоответствие движений возрасту.

«Есть вульгарные движения, которые нехарактерны для младшей категории. Если спортсмен выступает в группе «Бэйби» и делает какие-то несоответствующие этой категории движения, судьи снимают баллы или выносят предупреждение, если откровенный элемент, то штрафуют», — сказал главный судья Кубка Пензенской области по чир-спорту Ростислав Тихонов.

Несколько сотен участников выступили в четырех дисциплинах — «Фристайл», «Джаз», «Хип-хоп» и «Чирлидинг». В каждой из них судьи определили победителей. Они получили ценные подарки и кубки, сообщает телеканал «Экспресс».