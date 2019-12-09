Пензенцы почтили память Героев России минутой молчания (видео)

В разных уголках Пензы 9 декабря, в День Героев России, вспоминали тех, кто проявил себя на полях сражений, а также работал в тылу.

На набережной реки Суры возле стелы «Слава Героям» собрались ветераны боевых действий, семьи погибших, действующие Герои Социалистического Труда и кавалеры ордена Трудовой Славы.

«Уже 12-й год подряд в разных уголках нашей необъятной России чествуют Героев Отечества. Конечно, многих нет в строю. Вечная им память. Очень важно, чтобы молодое поколение, помнило о великом подвиге наших героев, брала с них пример», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Память героев почтили минутой молчания. Завершился торжественный митинг церемонией возложения цветов к стеле «Слава Героям», сообщает телеканал «Экспресс».