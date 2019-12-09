Пензенские пловцы приняли участие в эстафете на призы губернатора

В бассейне дворца спорта «Буртасы» прошла эстафета по плаванию на призы губернатора региона. Участниками соревнований стали более 350 спортсменов из 30 муниципальных образований. Они сражались за победу в четырех дисциплинах.

С первых метров заплыва несколько спортсменов вырвались вперед. Однако это был лишь первый этап традиционной губернаторской эстафеты по плаванию. Следом на дистанцию ушли еще пять спортсменов, ведь значение имел только командный результат. Опыт у участников — разный. Одни считают этот вид спорта хобби, а другие посвятили профессиональному плаванию большую часть жизни.

Областная эстафета на призы губернатора проходит в регионе уже более десяти лет. На этот раз ее участниками стали более 350 пловцов. Они представили 30 команд со всех уголков Пензенской области.

«Обязательно участвуют все районы, вне зависимости от наличия спортивной базы или бассейна. Конечно, есть лидеры, но, думаю, что все очень серьезно готовятся к этим соревнованиям», — отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Губернаторская эстафета по плаванию включает в себя семь дистанций. Четыре из них — это раздельные мужские и женские заплывы «6×50» и «8×50». Также прошли три комбинированных эстафеты, которые включали в себя по 12 и 16 этапов. В таком графике спортсменам очень важно было сохранить силы на каждый заплыв.

«У участников было время подготовиться, потому что команд достаточно много. Дистанция, в принципе, специально выбрана минимальная. Это для всей команды она большая, но каждый участник плывет 50 метров», — рассказал главный судья эстафеты по плаванию на призы губернатора Пензенской области Дмитрий Сватухин.

По итогам соревнований наградили победителей в трех категориях. Среди городов лучшими стали пензенские пловцы. Во второй группе равных не оказалось сборной Нижнеломовского района, а в третьей победу праздновала команда Кузнецкого района, сообщает телеканал «Экспресс».